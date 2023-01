Sassuolo, Carnevali: “Dionisi ha la nostra fiducia. Mercato? Parliamo col Bologna”

Le dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato del Sassuolo

Mediagol ⚽️

"Preoccuparsi non credo sia la parola corretta, ma dobbiamo fare attenzione perché la Serie A è un campionato difficile e ci sarà da soffrire". Così Giovanni Carnevali, intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d'inizio del match Milan-Sassuolo, in scena a San Siro. Diversi i temi trattati dall'amministratore delegato del Sassuolo: dalle prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Alessio Dionisi, alle possibili trattative di mercato in vista del gong che chiuderà la sessione invernale. Ma non solo...

"Ci siamo abituati a vedere il Sassuolo - visto che ormai siamo da 10 anni in Serie A - in posizioni più alte ma penso che la situazione attuale faccia parte del gioco del calcio. Mi aspettavo di più da tutti, dai giocatori, dall’allenatore. Facciamo parte di un club e siamo tutti sullo stesso piano. Dobbiamo cercare di dare il massimo, cosa che stiamo facendo, ma ci sta che in certi momenti ci siano delle difficoltà. Non credo però sia giusto imputare la situazione ai vari problemi che abbiamo avuto, come agli infortuni", le sue parole.

MERCATO - "Sicuramente faremo qualcosa in uscita. In entrata valuteremo ma siamo convinti di avere una buona squadra. A che punto è lo scambio tra Kyriakopoulos-Vignato con il Bologna? Stiamo parlando con il Bologna, ma stiamo valutando anche altri scenari. Stiamo facendo delle trattative e vediamo cosa succederà".

SU DIONISI -"Dionisi ha la nostra massima fiducia. Anche in allenamento la squadra sta facendo bene. Siamo convinti che possiamo recuperare e dobbiamo farlo. Siamo consapevoli di attraversare un momento difficile e non lo stiamo sottovalutando. Dobbiamo stare uniti e venirne fuori, è un problema che stanno attraversando anche le altre squadre come il Milan, noi per la bassa classifica, loro per l’alta classifica".

MAXIME LOPEZ -"Non dobbiamo dimenticare che è reduce da un infortunio e sta ancora recuperando. Credo che non dobbiamo tirare noi le orecchie a lui ma deve essere lui consapevole delle sue qualità. È uno dei giocatori migliori del Sassuolo. Lo stiamo aspettando perché è un giocatore che dobbiamo recuperare assolutamente, sia fisicamente sia mentalmente", ha concluso Carnevali.