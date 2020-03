Sassuolo, Carnevali: “Coronavirus? Situazione drammatica, impensabile allenarsi. Vi dico la mia su una possibile ripresa del campionato”

La parola a Giovanni Carnevali.

L’amministratore delegato del Sassuolo, intervenuto ai microfoni di Telelombardia, si è espresso in merito all’attuale sospensione del campionato di serie A, a causa dell’emergenza Coronavirus che sta colpendo l’Italia, e anche gran parte dell’Europa, nell’ultimo periodo. Di seguito le sue dichiarazioni: “Molti parlano in modo irresponsabile, in una situazione drammatica come questa è impensabile far svolgere gli allenamenti ai ragazzi. Le indicazioni devono esserci fornite dai medici sportivi, la cosa più importante è la salute di tutti. Deve esserci una regolarità del campionato nel caso in cui si riesca a ripartire, tutti dovrebbero riprendersi ad allenarsi dallo stesso giorno. Deve esserci una lealtà sportiva, non è giusto che qualcuno inizi una settimana o dieci prima di un altro solamente perché c’è chi può farlo e chi no. A me piacerebbe che il campionato proseguisse anche oltre giugno, ma fare programmi oggi è molto difficile. Stiamo lavorando per portare a termine il torneo, ma non sarà facile”.

