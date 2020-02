Sassuolo, Carnevali: “Altra fase complicata dopo i due lutti. De Zerbi? Il rinnovo…”

La parola a Giovanni Carnevali.

L’amministratore delegato del Sassuolo, intervenuto ai microfoni di TRC, si è espresso in merito all’attuale situazione dei neroverdi, relativa all’emergenza Coronavirus: “Una situazione surreale: poca gente e molta preoccupazione, che ho visto più attenuata a Sassuolo, anche se abbiamo deciso di sospendere tutte le attività, tranne quelle della prima squadra e della Primavera. Questa emergenza è un’altra fase complicata di una stagione per noi già difficile, che ci ha visto perdere Giorgio Squinzi e Adriana Spazzoli“.

Chiosa finale sul rinnovo del tecnico Roberto De Zerbi, in scadenza di contratto a fine stagione: “E’ un grande tecnico, destinato a grandi palcoscenici e il gran parlare che si fa attorno alla sua scadenza contrattuale ci sta, e ne discuteremo. Oltre al mister ci sono altre figure oggi molto importanti per il Sassuolo con il contratto in scadenza, ma tutto verrà verificato sulla base della programmazione che faremo e della coincidenza di idee. Ma di lui, ripeto, siamo contenti“.