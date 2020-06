Sassuolo, Caputo: “Atalanta e Inter, ripartenza difficile: sarà un tour de force”

La voglia di Francesco Caputo.

La stagione 2019/20 stava andando molto bene per il centravanti del Sassuolo, che sembrava aver raggiunto la sua maturità grazie al lavoro svolto con il tecnico Roberto De Zerbi e aveva realizzato 13 gol e 4 assist in 23 presenze. Prima dello stop a causa dell’emergenza Coronavirus, il classe ’87 aveva dunque contribuito in modo significativo ai successi dei neroverdi, che al momento sono piazzati all’undicesimo posto in classifica.

Sassuolo, Carnevali: “Dobbiamo convivere con il virus e andare avanti. Boga? Vi rivelo il suo futuro”

Adesso i giocatori del Sassuolo sono ritornati ad allenarsi in campo per prepararsi in vista della ripresa del campionato, che inizierà ufficialmente il 20 giugno. Sarà una ripartenza molto complicata per il Sassuolo, che nelle prime due gare sarà impegnato in due trasferte complicatissime contro Atalanta e Inter. Durante un’intervista rilasciata ai microfoni di Sassuolo Channel, Caputo ha espresso la sua gioia per il ritorno in campo e analizzato le prime due gare che dovrà fronteggiare con i suoi compagni di squadra. Queste le sue dichiarazioni:

“Rivedere il calendario dopo un periodo così lungo e difficile sembra una piccola luce in fondo al tunnel. Non sarà sicuramente facile, lo sappiamo, ma la possibilità della ripresa è un passo importante per noi e per le persone che sono rimaste a casa. Atalanta e Inter in trasferta? Una ripartenza difficile contro due avversarie forti. Sappiamo le difficoltà che possiamo incontrare ma sappiamo che ce la possiamo giocare alla grande. Ora si riparte da zero in un clima diverso e in condizioni mai affrontate prima. Sarà sicuramente difficile ma noi come sempre proveremo a mettere in difficoltà chiunque. Tour de force? Non tutti siamo abituati a giocare 3 partite, poi si gioca anche con il caldo. Non avremo tempo di finire una gara che dobbiamo già pensare all’altra, agli spostamenti, ma cercheremo di non pensarci, c’è positività, c’è tanta voglia di tornare in campo e di finire bene la stagione“.