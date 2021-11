Sassuolo-Cagliari, Dionisi: “Siamo rammaricati, creato tanto e finalizzato poco”

Le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, al termine della sfida casalinga pareggiata per 2-2 contro il Cagliari

"C'è rammarico perché abbiamo preso gol subito dopo averlo fatto in entrambe le occasioni, l'unico errore che non dovevamo commettere oltre a non concedere ripartenze. Mi dispiace molto soprattutto per il secondo perché abbiamo concesso il rigore su errore nostro di ripartenza, sulla prestazione posso dire poco visto che abbiamo creato tanto e calciato addirittura 20 volte verso la porta. Abbiamo finalizzato meno, peccato perché queste partite non dovrebbero finire 2-2 ma serve vincerle quando offri prestazioni del genere. Sbagliamo le scelte in alcune situazioni che ci costano care, se si sbaglia in tal senso ci sono giocatori bravi nelle altre squadre che ci puniscono. Berardi e Scamacca? Ci stiamo lavorando, oggi abbiamo fatto bene davanti ma per quello che abbiamo creato avremmo dovuto fare più gol. O si crea tanto e si concede meno o si concede meno e di conseguenza di concretizza meno. Dobbiamo gestire meglio la fase di non possesso, dobbiamo migliorare la classifica che comunque non è cattiva ma per quello che creiamo dovrebbe essere migliore".