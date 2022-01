Sassuolo-Cagliari, Dionisi: “Traguardo storico! Scamacca? Finirà la stagione qui”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, a margine del match di Coppa Italia contro il Cagliari

Traguardo degno di nota per il Sassuolo di Alessio Dionisi che ha conquistato, per la prima volta nella storia del club, i quarti di finale di Coppa Italia . Un successo di misura quello di Scamacca e compagni che hanno saputo soffrire e vincere da sqaudra contro un Cagliari che si è dimostrato compatto e grintoso. L'allenatore del Sassuolo è intervenuto ai microfoni di Mediaset a margine della sfida del Mapei Stadium. Di seguito, le dichiarazioni di Alessio Dionisi .

Chiosa di Dionisi sul futuro del bomber del Sassuolo: "Scamacca? E' tranquillo. Sinceramente mi sento di dire che non andrà via più nessuno in questa sessione di calciomercato. Sia Gianluca che Raspadori finiranno la stagione al Sassuolo. Loro hanno bisogno del Sassuolo per crescere, stanno dimostrando di trovare sempre più sicurezza partita dopo partita".