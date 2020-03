Sassuolo-Brescia 3-0: doppietta di Caputo e Boga, Rondinelle ancora ultime in classifica

Il Sassuolo travolge il Brescia.

Sul campo di un Mapei Stadium deserto a causa dell’emergenza per la diffusione del coronavirus, è andata in scena la sfida tra il Sassuolo e il Brescia, ultimo match della ventiseiesima giornata di serie A. Dopo un avvio combattuto tra le due squadre, con gli ospiti che sprecano alcune occasioni clamorose con Balotelli e Zmrhal, i padroni di casa passano in vantaggio con il solito Francesco Caputo al minuto 40: l’attaccante numero nove viene servito da Defrel e da pochi passi firma l’1-0. Esultanza particolare per il centravanti, che mostra alla camera un cartello con scritto: “Andrà tutto bene, restate a casa”.

Nel secondo tempo i neroverdi prendono il controllo della gara e sfiorano il raddoppio con Ferrari che sugli sviluppi di un calcio d’angolo, colpisce di testa prendendo in pieno la traversa. Al 61′ i padroni di casa trovano nuovamente la via del gol: cross di Bourabia verso Caputo, che si coordina alla perfezione e con un bel mancino al volo batte Joronen, 2-0.

Negli ultimi venti minuti si scatena Jeremie Boga, che prima colpisce un palo da posizione defilata e poi chiude definitivamente i conti al minuto 75: l’attaccante ivoriano entra in area di rigore dopo una serie di dribbling, si accentra e calcia sul secondo palo, trovando la rete del 3-0. il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del Sassuolo, che sale all’undicesimo posto e inizia a sognare l’Europa. Brutta sconfitta per il Brescia, che rimane ancorata all’ultimo posto in classifica: Diego Lopez dovrà adesso portare a termine un vero e proprio miracolo per agguantare la salvezza e restare ancora in Serie A.