Sassuolo-Bologna, Dionisi: “Djuricic torna nel 2022. Da Boga mi aspetto di più”

Le dichiarazioni di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, alla vigilia della gara contro il Bologna, in programma mercoledì 22 dicembre alle 16:30

Il Sassuolo torna in campo dopo il buon punto conquistato contro la Fiorentina . Nella diciannovesima giornata, ultima del girone di andata, i neroverdi saranno impegnati nel derby emiliano contro il Bologna , in programma mercoledì 22 novembre alle 16:30. Alessio Dionisi , tecnico del Sassuolo , è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara contro la squadra di Mihajlovic , di seguito le sue dichiarazioni:

"Djuricic? Filip torna nel 2022. Contiamo di fare una partita importante domani anche se è complicata. Dall’esterno si parla del mercato, i ragazzi sanno che poi avranno dei giorni liberi dopo. Delle distrazioni si corre il rischio di averle. Dobbiamo far sì che ce ne siano meno di loro perché domani possiamo fare un ulteriore step. Ad oggi non lo abbiamo mai fatto e abbiamo domani una possibilità importante. Da Boga mi aspetto di più. Ovviamente ha avuto uno stop forzato per infortunio, lo sappiamo che è un giocatore forte ed è un ottimo ragazzo. Non c’è malafede, non c’è un pensiero dietro, lo dico direttamente: mi aspetto di più. E’ uno dei giocatori più forti della squadra e lo penso anch’io ma quando è entrato con la Fiorentina lo percepiscono più quelli della Fiorentina che per quello che poteva dare e non ha dato. Può darsi che domani giocherà ma mi aspetto sicuramente tanto".