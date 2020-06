Sassuolo, Boga: “Essere accostato a grandi club mi stimola, ho un sogno nel cassetto”

Gli occhi di mezza Serie A su Jérémie Boga.

L’esterno offensivo ivoriano in forza al Sassuolo guidato da Roberto De Zerbi è ormai tutto del club neroverde che è riuscito a riscattarlo dal Chelsea. La permanenza in Emilia del calciatore è praticamente pura utopia visto e considerato che ci sono tantissimi club interessati al numero 7, che ha così parlato in diretta a RMC Francia.

“Sto valutando l’ipotesi di restare al Sassuolo, ne ho parlato con mister De Zerbi. Per sono sono di proprietà degli emiliani, vedremo cosa succederà. Ho letto i nomi di tanti grandi club italiani su di me ed è vero. Quando mi vedo accostato a Napoli, Roma, Inter e Milan è sempre un piacere. Ma per ora sono del Sassuolo e penso a finire questa stagione, raggiungendo i miei obiettivi, poi vedremo. Giocare in Champions o Europa League è un sogno che ho fin da quando ero un bambino. Per il futuro questo è un obiettivo che ho in mente. Mancato riscatto del Chelsea? Non sono proprio deluso. Forse non era il mio momento. Per quanto riguarda la mia clausola di acquisto, io, personalmente, non ho avuto alcun contatto, non mi è stato detto nulla. Ma non ci penso troppo, mi focalizzo solo sul Sassuolo. De Zerbi mi dà molta libertà nel mio gioco. Non è cambiato molto rispetto agli anni passati, ma sono più efficace di fronte alla porta, e questo è ciò che fa parlare le persone, le statistiche”.