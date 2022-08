Sassuolo, aperto procedimento da parte della procura FIGC su Berardi. Il punto

In seguito al fatto gravissimo di lunedì 8 agosto, avvenuto una volta conclusasi la partita di Coppa Italia tra il Modena neopromosso in Serie B ed il Sassuolo guidato da Alessio Dionisi, fuori l'impianto sportivo Braglia l'attaccante della nazionale e della compagine neroverde, Domenico Berardi è stato vittima di insulti nei suoi confronti, da parte dei tifosi "Canarini". Il classe 1994 ha reagito malamente nei confronti dei presenti, cercando in tutti i modi una reazione. Le immagini dell'accaduto sono finite al banco del Procuratore della Federcalcio, Giuseppe Chinè, che ha deciso di fatto di ritenere il fatto come: "Comportamento violento".