Sassuolo, a tutto Caputo: “Ci mancano i tifosi, persino gli insulti. Il messaggio che posso mandare è uno solo”

Punto di riferimento del reparto offensivo di Roberto De Zerbi, centravanti di razza e bomber prolifico: tutto questo è Francesco, in arte Ciccio, Caputo. Negli ultimi anni ha conquistato la fiducia dei tifosi neroverdi ma soprattutto anche la simpatia di fan di squadre rivali e di fantallenatori che hanno scelto proprio l’ex Empoli come terminale offensivo della propria squadra per il Fantacalcio. Nel corso di una lunga intervista rilasciata per il noto quotidiano italiano Repubblica, Caputo ha analizzato l’attuale situazione del mondo dello sport costretto a vivere la propria quotidianità senza pubblico, ma non solo..

“Il messaggio che volevo mandare con #restateacasa era di non mollare. Continuiamo a stare attenti, indossiamo la mascherina e prendiamo tutte le precauzioni. Vacciniamoci tutti, a prescindere dai dubbi che la gente può avere. E’ la soluzione giusta per liberarci della pandemia. Alla fine ti abitui a tutto, ma giocare senza l’atmosfera del pubblico è stata davvero dura. Ci mancano i tifosi, persino gli insulti. Però la salute viene prima: non è ancora tempo di riaprire”.

“Non lo so neanch’io il perché piaccio anche alle tifoserie avversarie. Avverto questa simpatia, mi rendo conto di quello che trasmetto, ma boh. Forse dipende dalla spontaneità. Può darsi che qualcuno si identifichi in me. Sono cresciuto sui campi in terra battuta e forse a guardarmi viene voglia di credere nei sogni. Non ho mai avuto l’assillo di diventare un calciatore, ho sempre giocato per divertirmi, ma con serietà e cercando di migliorarmi. Poco alla volta ho fatto la mia strada. Le due maglie della Nazionale che ho indossato le ho appese in casa, sono le uniche che ho esposto: se ne arriveranno altre o meno mi rimarrà per sempre dentro l’emozione di aver difeso i colori della mia nazione”, ha proseguito Ciccio Caputo.

“Andreazzoli, con cui a Empoli giocavamo un calcio divertentissimo, è stato fondamentale, come poi De Zerbi. Sono del parere che i numeri dicano la verità, se dicono che sono tra i migliori qualcosa di vero ci sarà. Il mio obiettivo è migliorarmi. Se penso all’Europeo? Non posso dire di no”, ha concluso il bomber neroverde.