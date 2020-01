Sampdoria-Sassuolo, la rivelazione di Obiang: “Volevo tornate in blucerchiato, ma forse…”

La rivelazione di Pedro Obiang.

In occasione della ventunesima giornata di Serie A, il centrocampista del Sassuolo affronterà la Sampdoria, sua ex squadra in cui ha iniziato la sua carriera da calciatore professionista nel 2010. Dopo cinque stagioni il centrocampista classe ’92 si era trasferito in Premier League al West Ham, per poi ritornare in Italia durante la scorsa sessione estiva di calciomercato. Con la maglia neroverde Obiang ha trovato subito continuità, diventando un uomo chiave per il centrocampo di Roberto De Zerbi e raccogliendo quindici presenze trovando anche una volta la via del gol.

A pochi giorni dalla sfida di campionato, Obiang ha parlato ai Il Secolo XIX della voglia di sfidare la sua ex squadra, affermando l’importanza di ottenere tre punti per scalare la classifica: “Sarà emozionante ritrovare la Samp. Già due settimane fa tornando a Marassi per la partita con il Genoa qualche scossa emotiva l’ho avuta. Ho passato tanti anni a Genova e nella Samp, non ho mai negato che proverò sempre qualcosa di speciale per quei colori. Detto questo, me lo sarei sicuramente gustato di più questo appuntamento con il destino, lo spettacolo dello stadio, se fosse stato all’ultima giornata senza preoccupazioni di classifica per nessuno. Adesso non è così, quindi avrò poco tempo per le emozioni. Devo pensare al mio Sassuolo“.

Infine ha svelato che prima di accettare la meta Sassuolo aveva concretamente espresso la sua volontà di ritornare alla Sampdoria: “È vero, avevo anche dimostrato concretamente la mia volontà di tornare alla Samp. Ci ho provato. Poi non se n’è fatto niente. Forse ero troppo vecchio per la squadra…(ride ndr)“.