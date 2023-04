Salernitana-Sassuolo, Dionisi: “Noi abbiamo dei demeriti, siamo entrati leziosi”

"Peccato, non siamo riusciti a invertire il trend che portava a questa partita, forse ho toccato le corde sbagliate. Ha vinto la squadra che ha voluto di più, dall'inizio, la vittoria e ha meritato, noi siamo entrati leziosi, andiamo a casa con molto rammarico. È la prima partita che sbagliano nel ritorno, deve essere l'ultima. Atteggiamento? Il primo gol è un episodio ma il nostro atteggiamento era, non dico remissivo perché abbiamo giocato, ma non abbiamo giocato ai ritmi che avremmo dovuto avere, mentre la Salernitana ha giocato ai ritmi giusti e noi non c'eravamo, la Salernitana è partita forte perché lotta per la salvezza noi non volevamo questo e si è visto. Cambio Frattesi-Pinamonti? Siamo passati a due in mezzo al campo, ho chiesto di attaccare con quattro attaccanti. Davide entra in area, attaccare in cinque ci avrebbe portato dei rischi e l'obiettivo era non prendere il terzo e fare il 2-1, non ci siamo riusciti e la Salernitana ha fatto il terzo. Candreva un disturbo su Maxime Lopez? Non ci ha disturbato questo, giochiamo contro squadre che giocano a uomo e oggi non è stato per questo che abbiamo perso, noi abbiamo demeriti su quello che potevamo fare e non abbiamo fatto, con tutto il rispetto per chi avevamo davanti che ha meritato".