Salernitana-Sassuolo, Dionisi: “C’è rammarico, oggi episodi sfortunati. Traorè…”

Le dichiarazioni di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, al termine della gara tra i neroverdi e la Salernitana

Stop del Sassuolo dopo tre vittorie consecutive, i neroverdi non vanno oltre il pari in trasferta contro la Salernitana nella gara valida per la 29a giornata di Serie A . Sassuolo in svantaggio con la rete di Bonazzoli dopo otto minuti, partita però rimessa in piedi grazie a Scamacca e Traorè . Nella ripresa, con gli emiliani in inferiorità numerica per l'espulsione di Raspadori , la Salernitana trova il pari con Djurici al quarto sigillo in campionato. Al termine del match, il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi , è intervenuto ai microfoni di DAZN, di seguito le sue dichiarazioni:

"C'è rammarico più che soddisfazione, la cosa positiva è non averla persa dato che siamo rimasti in dieci, anche ingiustamente direi. Oggi episodi sfortunati rispetto alla gara di Venezia, non era facile perchè loro avevano l'arma del cross sulla quale siamo meno bravi e soffriamo. Abbiamo creato tanto, potevamo vincere anche in dieci, abbiamo solamente cambiato l'interpretazione nel secondo tempo perchè qualcuno era stanco ed altri ammoniti, non volevo correre rischi, se fossimo stati più determinati l'avremmo vinta. Approccio non ottimale nel primo tempo, siamo stati a riprenderla perchè abbiamo mantenuto la qualità dopo lo svantaggio, nel secondo tempo meglio ma eravamo in dieci ed era difficile. Traorè? Ha qualità nell'uno contro uno e nella conclusione, ha fatto un gran bel gol e ha avuto tante occasioni, non deve fermarsi qui. Sono comunque soddisfatto per la continuità che stiamo dando, basta guardare la classifica. Devo fare un plauso ai ragazzi, non perdere in campi così, in dieci, non è semplice".