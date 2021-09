Roma-Sassuolo, Dionisi: “Noi sfavoriti, ma il campo sorprende. Non sfido Mourinho”

Il Sassuolo di Alessio Dionisi sfiderà la Roma di Mourinho all'Olimpico nel match valido per la terza giornata del campionato di Serie A: le dichiarazioni del tecnico neroverde nella conferenza stampa della vigilia

"Si parla tanto dei Nazionali italiani perché siamo in Italia ma sono contento e orgoglioso di allenare ragazzi, ben nove, che vanno in Nazionale. A questi se ne aggiungeranno altri nel corso dell'annata, ne sono sicuro. Sono rientrati e si sono messi a disposizione. Altre squadre, come la Roma, non hanno avuto il gruppo al completo. Noi abbiamo preparato la gara a ranghi completi da venerdì e negli ultimi giorni ci siamo allenati con tutta la rosa a disposizione. All'Olimpico contro la formazione giallorossa ci attende una gara difficile. Ci sarà certamente tanto pubblico e mi aspetto una Roma diversa rispetto all'anno scorso, che ha voglia di difendere e sa ripartire per qualità individuali e caratteristiche di squadra. Poi ci siamo noi, che vogliamo dire la nostra. Non andiamo lì per essere la vittima sacrificale. Sappiamo di essere sfavoriti, sulla carta, ma tante volte il campo emette verdetti diversi. Nel lungo periodo certe differenze di valori emergono in modo nitido, in una partita secca non è detto. Mourinho? Un professionista che colleziona mille presenze in panchina nel nostro mondo e vince tanto, evidentemente lavora bene e merita i complimenti. Non è Mourinho contro Dionisi, è Sassuolo contro Roma. Dall'altra parte c'è Mourinho ma per quanto riguarda la mia squadra io credo che gli allenatori debbano cercare di mettere nelle migliori condizioni i giocatori e lo stesso vale per la Roma, con tutto il rispetto per l'allenatore giallorosso, il suo valore non devo scoprirlo io. Gli stringerò la mano, poi per me finirà lì. Inizierà la partita e penserò alla gara e alla mia squadra.