Napoli-Sassuolo, De Zerbi: “Abbiamo un obiettivo preciso, vogliamo dare un senso alla stagione”

Il Sassuolo si prepara alla trasferta di Napoli.

Il tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato alla sfida del San Paolo e ammesso di avere un obiettivo ben preciso.

“Domani a Napoli dobbiamo disputare una partita prendendo le forze dentro noi stessi, abbiamo degli infortunati e alcuni sono stanchi ma lo sono anche gli altri. Mancano ancora dieci giorni e noi vogliamo arrivare ottavi, per noi è un obiettivo importante e vorrebbe dare un senso alla stagione. Non abbassiamo neanche di un centimetro la guardia, sarà così fino alla fine. Capisco che si è stanchi, che ci sono 40 gradi e che dieci partite in un mese siano tante da giocare però mancano dieci giorni e siamo in ballo per l’ottavo posto in Serie A. Avremmo potuto fare di più, soprattutto nel girone d’andata. Però la scorsa estate abbiamo cambiato tanto inserendo diversi giovani stranieri e quindi per farli ambientare è servito un po’ di tempo. Sono contento per quello che abbiamo fatto, ma avremmo potuto fare di più ed è per questo che vorrei finire bene. Dobbiamo abituarci a fare le cose fatte bene, a convivere con le vittorie. Bisogna fare punti in queste tre partite, dietro ci sono squadre vive e forti: i 48 punti per arrivare ottavi non ci bastano, probabilmente non ne basteranno nemmeno 3 o 4 in più ma ne serviranno ancora di più”.