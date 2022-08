Modena-Sassuolo, Dionisi: “Atteggiamento negativo, ciò ci servirà. Raspadori…”

Serata amara per il Sassuolo , sconfitto nell'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Modena , compagine neopromossa in Serie B . Derby emiliano che ha premiato i canarini, vincenti con la doppietta di Mosti e la rete di Falcinelli che ha aperto la gara. Al termine del match, il tecnico dei neroverdi, Alessio Dionisi , è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Non voglio esprimermi sul calcio di rigore che non ci è stato concesso nel primo tempo, preferisco concentrarmi sul risultato. Abbiamo avuto un atteggiamento negativo, sono rammaricato ma forse tutto questo ci può servire: nelle ultime settimane abbiamo spostato il focus su cose che non ci riguardano, ma c'è da pensare al campo. Il Modena ha vinto con merito. Juventus alla prima? Non credo che cambi qualcosa. Si parla sempre dei più bravi, dei giocatori che hanno dimostrato di più: è normale che alcuni possano essere annebbiati e infastiditi, ci sono fin troppe persone che si occupano di mercato e parlano dei giocatori. Mercato aperto o mercato chiuso, contro la Juventus è sempre difficile: dovremo far meglio di oggi, anche se potrebbe non bastare per ottenere un risultato positivo. Stasera non abbiamo vinto un contrasto. Raspadori? Non voglio soffermarmi né sul singolo, né sul calciomercato: non mi interessa".