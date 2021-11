Milan-Sassuolo, Dionisi: “Siamo sfavoriti ma lavoriamo per ribaltare il pronostico”

Le dichiarazioni dell'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, alla vigilia del match di Serie A in cui Berardi e compagni affronteranno il Milan di Pioli a San Siro

Tempo di vigilia in casa neroverde. Il Sassuolo targato Alessio Dionisi si appresta ad affrontare il Milan di Stefano Pioli nel match valido per la quattordicesima giornata del massimo campionato italiano. Berardi e compagni vanno a caccia di una vittoria che manca dal lontano 27 ottobre quando gli emiliani riuscirono a mettere al tappeto la Juventus di Allegri in trasferta. Dal Mapei Football Center, è intervenuto in conferenza stampa Alessio Dionisi per presentare l'ostica sfida contro un Milan gasato dal successo maturato in Champions League contro l'Atletico Madrid. Di seguito, le dichiarazioni del coach del Sassuolo.

IL MATCH - "Sarà una partita difficile. Affrontiamo una delle squadre più forti, se non la più forte ora. Storicamente il Sassuolo ha fatto partite importanti con le big e cercheremo di essere all'altezza del Sassuolo degli anni precedenti. Sappiamo che sarà difficile ma non abbiamo nulla da perdere perché il Milan ti mette in difficoltà ma ti dà anche la possibilità di esprimerti e secondo me faremo prestazione. Sembra che i presupposti non siano dei migliori - ha confessato Dionisi - perché giochiamo contro una squadra in salute e noi non siamo contenti del pari con il Cagliari. Ci siamo allenati per prepararla al meglio. Siamo sfavoriti sulla carta ma lavoriamo per ribaltare il pronostico".

FRATTESI E INFORTUNATI - "Frattesi? Stiamo aspettando l'esito del ricorso e crediamo che ci siano i presupposti perché venga accettato. E' stato un giocatore importante. Ora stiamo cercando di dare continuità ai tre in mezzo al campo, non abbiamo grande gamba nel coprire gli spazi, Davide è quello che ha più gamba e dovremo stare attenti nelle transizioni e nella costruzione. Il modulo con i 3 centrocampisti è un punto di partenza. Abbiamo degli indisponibili importanti, pensavo di poter recuperare Boga, spero ci potrà essere dalla prossima. Djuricic i tempi sono più lunghi, Goldaniga potrebbe essere della partita mercoledì. Boga non ha giocato quando non stava bene, non possiamo fare a meno di lui"

PERCORSO - "Non siamo stati bravi a capitalizzare quanto di buono fatto contro la Juventus perché nessuno si aspettava che il Sassuolo tornasse con i 3 punti. Noi ci speravamo e ci proveremo anche domani. E' un peccato aver fatto solo un punto nelle 3 gare successive ma siamo obbligati a guardare avanti", ha chiosato Alessio Dionisi.