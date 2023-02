Lecce-Sassuolo, Consigli: “Vinto in un campo indegno per la Serie A”

Il Sassuolo torna a vincere dopo la sconfitta interna contro il Napoli. Terza vittoria nelle ultime cinque per i neroverdi, boccata d'ossigeno per tirarsi fuori prima possibile dalla zona calda della classifica. La rete nella ripresa di Thorstved stende il Lecce al "Via Del Mare", partita ostica e maschia disputata in un campo non in perfette condizioni. Non so mancate le polemiche a fine gare per lo stato del terreno di gioco, primo di tutti il portiere del Sassuolo Andrea Consigli. Di seguito le sue dichiarazioni a Sky Sport: