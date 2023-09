Frosinone-Sassuolo, Dionisi annuncia: “Consigli out. Castillejo dal 1′? Rispondo così”

CONSIGLI OUT -"Alvarez unico indisponibile? Praticamente sì, ma a lui si è aggiunto Consigli per un problemino in allenamento e di conseguenza non sarà della partita, ma è una cosa da poco e mi auguro che già dalla prossima possa essere con noi. Finalmente ho tutti a disposizione. Questa è una bella cosa. Ovvio che i risultati aiutano, ma non dobbiamo soffermarci su questo. Potevamo fare qualcosina in più nelle prime tre, ora arriva la quarta che è una squadra che ha corsa, entusiasmo ed è organizzata. Noi andiamo lì per fare partita e per vincere".

SU BERARDI - "Come ha fatto a recuperare Berardi dal punto di vista psicologico? Domenico è un professionista abituato ad essere chiacchierato durante il mercato ed è appetibile, in primis è stato bravo lui a gestire questa cosa e a resettare tutto. Ovvio che il rapporto che ha con tutti può facilitare questo, ma deve essere il giocatore che a saper gestire queste cose. Poi aver capito il suo stato d'animo può aver aiutato, ma il merito è stato tutto suo. Speriamo di poter parlare così per tante partite".

LE PAROLE DI DI FRANCESCO - "Abbiamo qualità per fare la partita e per ripartire, ma anche per giocare di squadra, ovvio che poi dipende dalla partita, dagli avversari. Le parole di Di Francesco fanno capire che apprezza alcuni giocatori e ci rispetta ma non siamo solo una squadra da contropiede e da fuori casa, spero abbia ragione perché domani giochiamo fuori casa. Tanti giocatori nuovi hanno detto che sono stato determinante per scegliere Sassuolo? Mi fa piacere. Faccio l'esempio di Castillejo che ha sempre giocato nel ruolo di Berardi, io non voglio vendere fumo, li voglio convincere con la verità".

DA CASTILLEJO A FERRARI -"Castillejo? L'obiettivo è metterlo in campo. Non era scontato che accettasse Sassuolo e lui l'ha fatto con volontà. Sa di dover tornare a dimostrare e pensa che sia l'opportunità giusta. Abbiamo parlato, si è convinto. Deve raggiungere la miglior condizione, con noi ha fatto un'amichevole durante la sosta. Il fisico lo aiuta ad essere pronto prima, non so se sarà pronto per giocare dall'inizio domani, col tempo la speranza è quella. Ferrari e Obiang? Erano situazioni diverse. Gian Marco non è mai stato in discussione, ha fatto una richiesta ma non c'è stata l'opportunità giusta ed è stato reintegrato tranquillamente. La sfida con la Feralpi è stata importante per mettere minuti. Pedro doveva recuperare da un problema, si sta allenando con continuità: è stato bello rivederlo e la speranza è che rientri e non esca più. E' importante che questi giocatori siano con la squadra. Ovvio che loro vorrebbero essere sempre in campo, per l'allenatore la partita è solo la ciliegina ma per fare una buona torta servono tutti gli allenamenti. Si costruisce tutto lì".

