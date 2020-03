Emergenza Coronavirus, Caputo: “Esultanza? Vi spiego, periodo assurdo per tutti. E a Del Piero dico…”

Parola a Francesco Caputo.

Autore della doppietta grazie al quale il Sassuolo ha battuto il Brescia in occasione della sfida andata in scena ieri sera al Mapei Stadium, valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, l’esperto attaccante classe 1987 è intervenuto ai microfoni di SkySport al termine del match. Oggetto di discussione, anche la scelta da parte del calciatore di esultare mostrando in camera un cartello sul quale era scritto: “Andrà tutto bene. Restate a casa”.

“Pensavamo che accadesse prima, lo stop dei campionati. Vogliamo tutelare le nostre famiglie. Io ad esempio a casa ho mia moglie con tre bambini, non farli uscire di casa è molto difficile ma stiamo molto attenti alle regole, ai contatti. Viviamo in uno spogliatoio ogni giorno, siamo trenta persone, non è semplice e dobbiamo salvaguardare la salute di tutti”, sono state le sue parole.

“L’esultanza? E’ stata una mia idea, non avevo detto niente a nessuno, ci tenevo a far passare questo messaggio. E’ un periodo difficile per tutta la nazione, è assurdo. Anche noi a livello di calcio fino all’ultimo non sappiamo se giochiamo o no, siamo dispiaciuti e abbiamo paura anche noi. Ora dobbiamo stringerci e ripartire. I venti gol e la scommessa con Del Piero? Un bel siparietto, Del Piero è sempre stato il mio idolo. Ora siamo a -7 dai venti gol, deve prepararsi perché io ci credo”, ha concluso Caputo.