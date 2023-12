Cagliari-Sassuolo, Dionisi: “Non possiamo finire sempre in dieci, sono arrabbiato”

“Abbiamo sbagliato. Se avessimo finito in 11 sarebbe finita in modo diverso, ma non posso parlare solo dei miei giocatori. Non possiamo permetterci di finire in 10 tutte le partite. Mi assicuro che facciano una partita pulita, ma non posso sfidare la sorte e scegliere chi sostituire perché rischia l’ammonizione. Ci sono state 3 partite, una nel finale nella quale abbiamo giocato in dieci. Con l’espulsione ho deciso di difendere in modo diverso, poi ci hanno annullato il gol, ma se è fuorigioco è giusto così. Da accettare è difficile, ma sono rammaricato. Chi ha giocato ha fatto bene, ma è difficile giocare con delle assenze. Alcuni si sono allenati a fatica questa settimana. Sono molto soddisfatto, ma arrabbiato perché non possiamo finire le partite in 10. Chi ha giocato oggi sono gli stessi che avevano dato il massimo contro la Roma. Ultimamente abbiamo preso gol per dettagli e non possiamo permettercelo. Devo fare delle scelte drastiche perché così non mi sta più bene. Se non fai risultato è difficile acquisire sicurezze: è davvero un peccato”.