Udinese-Sampdoria, Gotti: “Pagato fatica dei tanti impegni ravvicinati. Tocco di mano di Bram? Rispondo così”

La Sampdoria travolge un volenteroso Udinese.

Termina con il risultato di 1-3 la sfida tra Udinese e Sampdoria, andata in scena questa sera alla “Dacia Arena”. I blucerchiati fanno un importante passo in avanti verso la salvezza. Adesso, entrambe le squadre, si trovano a quota 35 punti in classifica. Match analizzato al triplice fischio dal tecnico bianconero, Luca Gotti, intervenuto in conferenza stampa.

“Ho visto i miei un pochino stanchi: diversi giocatori hanno pagato la fatica delle tante partite una di seguito all’altra, poi faccio i complimenti alla Samp, hanno segnato dei bei gol. Tocco di mano di Bram? Io non l’ho visto. Abbiamo giocato una partita sotto i nostri standard, eravamo imprecisi e facevamo girare la palla troppo lentamente. Quando abbiamo subito i gol del pareggio blucerchiato saremmo potuti essere più bravi, poi la gara si è messa su un binario equilibrato. In virtù di un calendario che ci ricorda che affronteremo squadre importanti, la cosa più importante ora è recuperare le energie per la Lazio“.