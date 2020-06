Serie A, Roma-Sampdoria 2-1: Gabbiagol illude i suoi, doppio Dzeko salva i giallorossi

All’Olimpico di Roma è andata in scena la sfida tra Roma e Sampdoria.

I giallorossi superano in rimonta i blucerchiati e restano in scia per quel che concerne la qualificazione alla prossima Champions League, sebbene l’Atalanta sia sei punti avanti. Nel corso del primo tempo difesa di casa in confusione e ospiti in vantaggio con Manolo Gabbiadini che riesce a superare un incolpevole mirante e depositare in rete la palla del vantaggio. La ripresa è per lo più a tinte giallorosse. Al 64′ pari di Edin Dzeko che, imbeccato perfettamente da Pellegrini, scarica al volo e supera Audero, lo stesso attaccante bosniaco si ripete all’85’ sfruttando al meglio un lancio lungo di Cristante che trasforma in oro.