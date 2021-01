Serie A, Parma-Sampdoria 0-2: alla squadra di Ranieri bastano i primi 45′, a segno Yoshida e l’ex Lazio Keita Baldé. La classifica

Al “Tardini”, la Sampdoria chiude la pratica Parma con un netto 0-2.

Nel posticipo della diciannovesima giornata di Serie A, la Sampdoria espugna il “Tardini”, battendo il Parma per 2-0. La compagine blucerchiata, allenata dal tecnico Claudio Ranieri la chiude nel primo tempo, con la rete siglata dal difensore Maya Yoshida al 25′ e raddoppiando, nove minuti più tardi, con l’ex attaccante della Lazio, Keita Baldé, che segna il definitivo 0-2. Per la Sampdoria si chiude un’ottima prima parte di campionato, che vede la squadra ligure al decimo posto in classifica a quota 26 punti. Tutto da dimenticare per il Parma, nonostante la buona prestazione sfoggiata in Coppa Italia, contro la Lazio, ed i primi minuti del posticipo di questa sera, la squadra di Roberto D’Aversa non riesce ancora ad emergere dalla zona calda della classifica, chiudendo il girone d’andata al diciannovesimo posto, in piena zona retrocessione, con soli 13 punti.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA