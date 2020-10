Serie A, Fiorentina-Sampdoria da il via alla terza giornata: fuori Ribery e Bonazzoli. Le formazioni ufficiali

Le scelte di Fiorentina e Sampdoria per la sfida delle 20:45.

Fiorentina-Sampdoria, l’anteprima del match: i tormenti di Ranieri, le speranze di Iachini. Le scelte dei due tecnici…

All’Artemio Franchi di Firenze scenderanno in campo viola e blucerchiati, compagini che si presentano entrambe con diverse novità nei rispettivi undici iniziali. Nell’anticipo della terza giornata di Serie A – in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A – Iachini e Ranieri si sfideranno per ottenere punti importanti in vista del proseguo della stagione. I toscani vengono da una sconfitta per 4-3 contro l’Inter, condita comunque da una prestazione positiva, mentre i liguri sono ancora in cerca del primo successo in campionato dopo i k.o. subiti contro Juventus e Benevento.

Nell’undici titolare viola, come era possibile prevedere, non ci sarà Franck Ribery, vittima negli scorsi giorni di un fastidio alla caviglia che lo costringerà a guardare dalla tribuna la sfida. Al suo posto pronto Vlahovic accanto a Kouame per completare il duo offensivo dei gigliati. Sulle fasce agiranno Chiesa – probabilmente alla sua ultima apparizione in maglia viola – e Biraghi, con Bonaventura e Castrovilli in linea mediana. Davanti a Dragowski guideranno la retroguardia Milenkovic e Caceres, coadiuvati da Ceccherini.

Nella Sampdoria, invece, in attacco si presenteranno il solito Quagliarella e Ramirez, che ha vinto il ballottaggio delle ultime ore con Bonazzoli. A centrocampo agiranno Thorsby e Ekdal, con l’esordio dal primo minuto di Damsgaard. Assente per questioni di calciomercato Colley, al suo posto in difesa giocherà Yoshida in coppia con Tonelli.

