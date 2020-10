Fiorentina-Sampdoria, Ranieri: “Il gruppo sta bene, a Firenze per andare a fare risultato”

La Sampdoria vuole reagire dopo il passo falso casalingo contro il Benevento che ha rimontato l’iniziale doppio vantaggio dei liguri.

I blucerchiati nell’anticipo del venerdì sera, valido per la 3a giornata di Serie A, dovranno vedersela contro una Fiorentina ferita nell’orgoglio dopo aver gettato al vento la partita nella sfida contro l’Inter. Il tecnico dei doriani, Claudio Ranieri, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato al match del ‘Franchi’.

“Domani sera giochiamo a Firenze e non abbiamo ancora neanche un punto in classifica. Affronteremo una squadra che ha fatto molto bene sia nella prima che nella seconda giornata. La Fiorentina si è rinforzata molto ma andremo lì determinati a fare risultato. Alla fine del campionato scorso avevamo acquisito una grande convinzione e una grande organizzazione di squadra, dobbiamo tornare quelli. Al primo posto vengono gli obiettivi della squadra, poi quelli del singolo. Devo riportare la squadra al centro del nostro progetto. Il gruppo sta bene, sono contento, gli allenamenti sono gli stessi dell’anno scorso, vedere le sedute e poi le partite mi dà fastidio, ancora non riusciamo a esternare le nostre qualità. La Fiorentina è un avversario difficile, ha vinto col Torino e stava vincendo con l’Inter fino a pochi minuti dalla fine. Hanno un potenziale offensivo immenso, mancherà probabilmente Ribery ma la squadra è costruita bene e ha determinazione. Dovremo essere attenti”.