Sassuolo-Sampdoria, Ranieri: “Gol rocambolesco, soddisfatto del primo tempo. Futuro? Stiamo parlando”

A margine del ko del Mapei Stadium contro il Sassuolo, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha commentato così la sconfitta per 1-0 contro la compagine neroverde allenata dal tecnico Roberto De Zerbi.

“Sono molto soddisfatto del primo tempo, quando siamo riusciti a imbrigliare il Sassuolo che voleva spingere centralmente. Abbiamo sbagliato qualche passaggio di troppo, nella ripresa abbiamo abbassato i ritmi. Ma il gol subito credo sia più un fatto rocambolesco, ma complimenti a loro, a noi e all’arbitro”.

SULLA DIREZIONE DI GARA – “L’arbitro Gariglio esordiente in A? Ha fatto una buona gara, con personalità e attenzione. È stata anche una partita pulita, i giocatori delle due squadre lo hanno aiutato. È andato bene. Episodio rigore? Assolutamente non c’era il rigore per noi, è stato bravo l’arbitro”.

MEGLIO NELLA RIPRESA COL 4-4-2 – “Questa squadra con il 4-4-2 si trova molto bene, ma serviva più forza nelle gambe per impensierire il Sassuolo. Ma faccio i complimenti ai miei ragazzi, non è facile pressare una squadra che gioca con uno-due tocchi”.

SUL FUTURO – “Si parla, poi ci sarà un incontro definitivo. Tranquilli (sorride, ndr)”.

SU CANDREVA E KEITA – “Ha fatto molto bene, anche da centrocampista centrale. Sono molto soddisfatto del suo campionato. È stato bravo anche Keita, si è dato da fare e ha dato una mano anche al centrocampo”.