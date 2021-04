Sassuolo-Sampdoria, Berardi: “Felice per il gol, ancor di più per il risultato. Europa League? Abbiamo un obiettivo”

Le dichiarazioni dell’attaccante neroverde, Domenco Berardi.

A margine del successo del Mapei Stadium, Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha commentato ai microfoni di Dazn la vittoria contro la Sampdoria grazie a un suo gol in rovesciata che ha regalato il successo – il quarto consecutivo – alla compagine neroverde allenata dal tecnico Roberto De Zerbi.

“La Samp ci ha chiuso tutti gli spazi interni, siamo stati bravi a muovere velocemente il pallone e a cercare qualche verticalizzazione. Sono contento per il gol, ma soprattutto per il risultato: ci tenevamo a vincere, volevamo tenere il passo e mettere pressione a chi è avanti a noi in classifica. Oggi non era semplice, siamo stati compatti anche in fase difensiva: è stata un’ottima gara. La mia miglior stagione? Sicuramente sto bene, cerco sempre di dare il massimo e aiutare i compagni. C’è un grande gruppo, si vede dai risultati che facciamo. Ma non culliamoci, la testa è già rivolta al prossimo impegno. Le altre davanti vanno forte, noi stiamo provando a stare lì: dobbiamo vincerle tutte per l’Europa League”.