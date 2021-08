Sassuolo-Sampdoria, Audero: “Portiamo a casa un punto pesante, sogno la Nazionale”

L'estremo difensore della Sampdoria, Emil Audero, suona la carica al termine del match pareggiato contro il Sassuolo.

Zero a zero. È questo il risultato finale di Sassuolo-Sampdoria, match valido per la seconda giornata del campionato di Serie A. Gara frizzante ed equilibrata al 'Mapei Stadium', con i neroverdi da una parte e i blucerchiati dall'altra, che seppur hanno mostrato buone trame di gioco, non hanno saputo pungere con i rispettivi attacchi. Primo punto per la formazione di Roberto D'Aversa, che la scorsa settimana ha perso a Marassi per mano del Milan. Salgono a quota 4 punti, invece, gli uomini di Alessio Dionisi.