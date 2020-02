Sampdoria, Yoshida: “Impatto con il Ferraris ottimo. Sono pronto per giocare. Il calcio italiano? Ecco cosa penso…”

La parola a Maya Yoshida.

Il neo difensore della Sampdoria, arrivato a gennaio dal Southampton, ha voglia di mettersi in mostra con la nuova maglia, dando una soluzione in più, vista anche la buona esperienza, al tecnico Claudio Ranieri. Proprio il classe ’88 si è espresso in merito alle prime sensazioni dall’arrivo in Liguria: “Il primo impatto con il Ferraris è stato ottimo, è uno stadio fatto per il calcio, mi ricorda quelli inglesi. Ci sta tante gente, i tifosi della Sampdoria sono molto vicini alla squadra, la incitano per tutta la partita”.

Yoshida fa il punto della situazione sulla propria forma fisica: “La mia condizione? Sono pronto per giocare e speravo che arrivasse l’occasione, ma continuo ad attendere preparandomi bene. Impegnarsi è l’unico modo di ottenere le occasioni“.

Infine una accusa agli attaccanti del campionato di serie A, con tanto di paragone con la Premier League: “Un dettaglio del calcio italiano che mi ha colpito? Bisogna fare attenzione, perché gli attaccanti tendono molto a buttarsi a terra. In Premier questo succede molto meno”.

