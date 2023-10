Sampdoria, Yepes: “C’è rabbia, qualcosa è scattato. Col Cosenza vogliamo i tre punti”

"Siamo tutti uniti, speriamo ci sia la scintilla". Lo ha detto Gerard Yepes , intervenuto ai microfoni ufficiale del club ligure al termine della sfida tra Ascoli e Sampdoria , andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "Del Duca". Il centrocampista blucerchiato ha tracciato un bilancio personale dopo le prime nove gare disputate in campionato. Un avvio di stagione tutt'altro che brillante con una sola vittoria conquistata, tre pareggi e ben cinque sconfitte.

"Qualcosa è scattato dentro di noi, rabbia, cattiveria, il gruppo è unito. Abbiamo fatto una partita di gruppo, questo deve essere la base per ripartire, regalando una vittoria ai tifosi in occasione della prossima partita in casa. E' da tanto che manca e siamo i primi che la vogliamo. Non perdere ti dà uno stimolo positivo, durante la sosta dobbiamo lavorare ancora di più, ancora più forte per essere pronti contro il Cosenza. Dobbiamo cambiare la situazione il più presto possibile", ha concluso Yepes.