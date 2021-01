Sampdoria-Udinese, Torregrossa: “Bellissimo segnare al debutto, felice del ritorno in Serie A. Ranieri mi ha detto…”

Buona la prima di Ernesto Torregrossa.

Essere tornato in Serie A mi fa tantissimo piacere ed essere acquistato da una società così importante mi responsabilizza, spero di ambientarmi subito, società e tecnico hanno creduto in me

L’attaccante della Sampdoria si è ambientato come meglio non poteva, decidendo di fatto il match con l’Udinese, con il gol vittoria del 2-1, nel giorno del debutto con la maglia della “Doria”. Il numero 9 blucerchiato ha parlato così ai microfoni di DAZN nel post partita di “Marassi”.

“È stato bellissimo, sono entrato e siamo riusciti a pareggiare. Poi abbiamo messo pressione all’Udinese, Augello ha messo una grandissima palla, era solo da spingere in rete. Sono felice per la vittoria, dopo la sconfitta con lo Spezia era fondamentale vincere questa partita. I miei compagni mi hanno accolto benissimo, non mi aspettavo questo entusiasmo. Spero di essere solo all’inizio, questa squadra è forte e merita tanto. Io sono sempre positivo e cerco sempre di caricare i compagni. Il mister mi ha detto di entrare e giocare come so, mi ha stimolato questa frase. Mi dispiace solo di aver esordito senza pubblico, spero di rivedere presto i tifosi allo stadio“.