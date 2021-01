Sampdoria-Udinese, Ranieri: “De Paul cuore e anima friulana, Torregrossa sembra sia stato sempre con noi”

La Sampdoria supera 2-1 in rimonta l’Udinese e ritrova il sorriso.

Serie A, Sampdoria-Udinese 2-1: blucerchiati di rimonta, prima gioia per Torregrossa

I blucerchiati hanno ritrovato la vittoria grazie al calcio di rigore trasformato da Candreva e alla prima rete del neo acquisto Ernesto Torregrossa. Il tecnico dei liguri, Claudio Ranieri, ai microfoni di Dazn al termine del match, ha analizzato la sfida di ‘Marassi’.

“De Paul è cuore e anima dell’Udinese, è molto bravo, avevo preparato il match per non farlo giocare, ma si è divincolato spesso. Nel primo tempo eravamo determinati ma l’Udinese è stata brava a partire in contropiede, la loro velocità ci ha messo in difficoltà. Siamo stati ordinati, ma eravamo troppo chiusi con gli esterni, lasciando un po’ troppo solo Quagliarella. Torregrossa? Sembra che sia stato sempre con noi, è arrivato sempre sorridente, molto disponibile, da calciatore aveva ottime referenze, ma oltre al calciatore c’è la persona e si è rivelata ottima. È un ragazzo che si completa bene con le altre punte e ci permette di fare altro”.

Sampdoria-Udinese, Gotti: “La nostra classifica fa paura, oggi dovevamo raccogliere di più”