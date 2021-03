Sampdoria-Torino, Ranieri: “Differenza sostanziale rispetto a Bologna. Il mio futuro? Rispondo così”

Parola a Claudio Ranieri.

Serie A, 28a giornata: trionfo per gli “Inzaghi”, la Juventus stecca il colpo. Ecco come cambia la classifica

La Sampdoria ha ottenuto un successo chiave per il prosieguo della propria stagione agonistica. Ad aprire le marcature, fissando il punteggio sull’uno a zero che è resistito sino alla fine del match, è stato l’ex centrocampista dell’Inter, Antonio Candreva, letale sotto porta dopo lo splendido passaggio di Manolo Gabbiadini. A termine della gara valida per la ventottesima giornata di Serie A il tecnico della franchigia ligure, Claudio Ranieri, è intervenuto ai microfoni di SkySport per analizzare la vittoria contro il Torino di Davide Nicola.

“Dal momento che abbiamo vinto senza subire il gol c’è una doppia soddisfazione. Sapevamo benissimo quanto la partita fosse complicata. Il Torino è una signora squadra che ha messo tantissimi palloni in mezzo all’area di rigore e abbiamo lottato su ogni centimetro. Anche in termini di altezza. Sapevamo che avrebbero giocato cercando la soluzione negli ultimi sedici metri. E a noi invece è riuscito perfettamente tutto ciò che non abbiamo concretizzato a Bologna. Il calcio è strano anche per questo”.

E sulle voci che vedono Claudio Ranieri lontano dalla panchina della Sampdoria: “Lasciamoli parlare, io non devo farlo. Prima vediamo quello che facciamo, poi per parlarne c’è sempre tempo: per me non è un problema, e l’ho sempre detto. Cerchiamo di far bene le partite che mancano e quando il presidente chiamerà vedremo cosa succede. Vivo tranquillamente anche se nessuno mi vuole, lo faccio per il gusto e l’adrenalina di allenare, senza alcuna ansia. Calma, il presidente sa quando deve parlare. Sono sereno“.