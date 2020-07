Sampdoria, si ferma D’Amico: microfrattura al piede per l’attaccante palermitano

Si ferma Felice D’Amico.

Il giovane attaccante della Sampdoria, nel corso della seduta di allenamento di sabato, ha rimediato una microfrattura al piede destro. È per questa ragione che il talentuoso classe 2000 non era tra i convocati per la sfida contro il Parma e sarà anche costretto ad essere assente per il derby contro il Genoa. Un brutto stop per il palermitano, che dopo il lockdown era riuscito a collezionare qualche minuto di gioco subentrando nel corso dei match contro SPAL e Atalanta. Il giocatore ha ad ogni modo già iniziato il programma di riabilitazione.

