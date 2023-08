Sampdoria-Pisa, Verre: “C’è amarezza, la palla non entrava. Pensiamo alla prossima”

"Ci dispiace, c'è amarezza perchè era la prima in casa di quest'anno davanti a pubblico spettacolare. Volevamo dare continuità, non ci siamo riusciti. Al di là dell'episodio che ci può stare, perchè la nostra identità chiede quello, fa parte del percorso che stiamo facendo. Continuiamo così al di là di questo. Puntiamo alla prossima partita, continuiamo a fare il nostro che ci toglieremo delle soddisfazioni. La B è difficile e chi non lo sa con queste partite lo capisce. Oggi la palla non voleva entrare, dobbiamo essere più cattivi perchè dobbiamo far gol. Pensiamo alla prossima partita perchè giochiamo in casa e dobbiamo fare una grande prestazione".