Sampdoria, Murillo: “Questo gruppo è ricco di valori, mi sono trovato a mio agio”

Il difensore colombiano della Sampdoria, Jeyson Murillo, ha ritrovato i suoi vecchi compagni in maglia doriana

"Siamo solamente all'inizio della preparazione e questi test servono per prendere confidenza. Io mi sono trovato a mio agio. In questa Sampdoria ho ritrovato diversi calciatori con i quali avevo fatto il ritiro a Ponte di Legno due estati fa. Invecchiati? No, semmai più esperti. Questo gruppo è ricco di valori e ha tante qualità".