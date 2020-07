Sampdoria-Milan, Ranieri: “Ferrero non vuole più soffrire. Pubblico? Campionato falsato”

Brutta sconfitta per la Sampdoria che viene travolta dal Milan.

In occasione della trentasettesima giornata di Serie A è andata in scena la sfida tra la Sampdoria e il Milan, che si sono affrontati sul campo dello stadio Luigi Ferraris: i rossoneri hanno vinto 4 a 1 grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic e i gol di Çalhanoğlu e Rafael Leao.

Al termine del match il tecnico dei blucerchiati è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, commentando così la prestazione dei suoi uomini:

“Sotto l’aspetto fisico appena arrivato vedevo che andavamo bene, correvamo. Ma dovevamo ricaricare le energie nervose e questi ragazzi sono stati professionisti esemplari, devo dirgli grazie per tutto quello che mi hanno regalato. Dobbiamo sapere quello che c’è, io ho un altro anno di contratto e non devo per forza prolungare. Se fossi furbo pretenderei un altro anno… ma non è così. Il presidente Ferrero è il primo a soffrire per questo stagione e non vuole più soffrire. Il prossimo anno mi aspetto una Sampdoria giovane, con calciatori interessanti. Abbiamo parlato con Pecini e Osti e vediamo quello che si riesce a tirare fuori. So di non poter pretendere grandi campioni, ma questa rosa si può puntellare. Dobbiamo cercare elementi come Askildsen e qualcuno già formato che mi dia una mano. Pubblico? Ormai ci siamo salvati, sono supercontento. Ma questo è un campionato falsato, strano. Prima del COVID tante squadre stavano andando a mille e dopo è stata una cosa totalmente differente. Senza i tifosi non è calcio“.