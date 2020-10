Sampdoria, l’ex tecnico di Damsgaard: “Mi ricorda Michael Laudrup, entro il 2021 lo vedo in Nazionale”

Mikkel Damsgaard sta mettendo in mostra tutto il proprio talento.

Il calciatore danese nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Nordsjaelland, club di Superliga in Danimarca, con il quale ha brillato a tal punto da convincere la Sampdoria a portarlo in Italia. La scorsa settimana è arrivata la prima rete in campionato nel 3-0 rifilato alla Lazio, intanto il suo ex allenatore ne tesse le lodi. Le parole di Flemming Pedersen nel corso dell’intervista rilasciata a gianlucadimarzio.com.

“Ho sempre grandi aspettative per i miei giocatori. Per Mikkel ancora di più: arrivò nel nostro club a 11 anni, l’ho conosciuto nell’U14 e da lì in poi ha spiccato il volo. Molto tecnico, gran dribblatore, bravo nei primi tocchi. Ha i movimenti e la rapidità di gioco di un campione. Un’intelligenza naturale. Entro il 2021 entrerà nel giro della nazionale maggiore. Mi ricordo bene di Michael Laudrup. Nei primi anni ’80 era in Superligaen, appena prima di passare alla Lazio e alla Juve: non ho più visto un giocatore come lui. Fino a Damsgaard. In campo non si spaventa davanti a nulla. E anche in allenamento sa il fatto suo: è una persona tranquilla, ma con delle idee di calcio che gli piace esternare. Se non è d’accordo con una scelta tecnica, non si fa problemi a dirlo. Qui al Nordsjaelland il confronto è normale. Chissà alla Samp”.