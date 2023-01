Sampdoria, l’ex Ferrero: “Gol annullato? Dico la mia. Non decido nulla in società”

GOL ANNULLATO – «La Sampdoria non è nei pensieri degli arbitri, il signor Santoro poteva lasciare andare, ma è giovane e anche il Var non doveva chiamare. Mi auguro che questi episodi non succedano più. Io ho l’anima a pezzi a vedere questa Samp in questo stato. Basta dare alibi ai calciatori, anzi faccio un appello: si affidassero a Stankovic. Pensassero all’Udinese e la società lasciatela in pace. Basta pensare a Ferrero e Lanna, il campo è una cosa e la società ne è un’altra. Chiediamo a Rocchi che ci mandasse qualche arbitro più esperto, ma l’errore umano ci sta e non dobbiamo dare alibi a nessuno. Abbiamo un allenatore che porterà la Sampdoria in un porto sicuro. Questa squadra gioca sempre in 12 perché il nostro tifo è l’eccellenza del tifo italiano. Cerchiamo di archiviare questo episodio. Ha sbagliato Santoro, ma soprattutto Marini al Var che con quella chiamata ha confuso l’arbitro su un episodio passato. Se ci fosse stato un altro arbitro, Marini non avrebbe chiamato. Sono sicuro che i ragazzi della Sampdoria abbiano l’orgoglio giusto per riprendersi già alla prossima partita».