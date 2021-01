Sampdoria-Inter, Ranieri soddisfatto: “Battere i nerazzurri non era semplice, vendicata la sconfitta di Roma”

Successo di prestigio per la Sampdoria che ha superato 2-1 l’Inter.

Il tecnico dei blucerchiati, Claudio Ranieri, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito ai tre punti conquistati dai suoi.

“È stata una Sampdoria che mi è piaciuta molto. Ho detto ai ragazzi di ripetere la partita di Roma ma dovevamo essere più pratici quando andavamo a colpire. Siamo stati bravi, nel secondo tempo è stata brava l’Inter a metterci una pezza all’ultimo nei nostri contropiede. Vincere con l’Inter non è una cosa facile, sono soddisfatto della prova di tutti i ragazzi. Tutti hanno giocato con grande spirito di sacrificio perchè solo così potevamo vincere una partita importante da giocare e non lasciare palle-gol agli avversari. Vincere contro una grande squadra fa sempre piacere. Quando sei in tensione non riesci a capire tutto. Devi essere un po’ distaccato e onestamente quando sei in panchina sei distaccato nel giudicare ma poi se è la più bella o la partita perfetta non lo so. So che abbiamo fatto una gran bella partita dove tutti quanti si sono sacrificati a chiudere gli spazi e a rallentare le azioni d’attacco dell’Inter. Di questo io sono molto soddisfatto. Lo ero dopo la partita di Roma anche se c’era l’amarezza del risultato”.