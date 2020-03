Sampdoria-Hellas Verona, Juric: “Match delicato, serve riaccendersi. Il gruppo deve emergere”

Domani andranno in scena, a porte chiuse, i recuperi della ventiseiesima giornata di Serie A.

Tra le cingue gare in programma, anche Sampdoria-Hellas Verona, che si sarebbe dovuta giocare lunedì scorso. Al “Ferraris”, domani alle ore 15.00, per rispettare le misure di sicurezza disposte dal Governo al fine di evitare la diffusione del Coronavirus, le due compagini torneranno in campo con gli spalti vuoti.

Il tecnico degli scaligeri Ivan Juric, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale, ha presentato la gara: “Sarà una partita delicatissima sul fronte salvezza. Dovremo essere molto concentrati perché ci saranno molti duelli. La Sampdoria in casa va forte, per giocarcela alla pari dovremo andare forte almeno quanto loro. Da quando è arrivato Ranieri la Sampdoria ha sistemato la difesa, in alcune partite non erano al 100% ma è stata una cosa strana. Sarà una partita molto difficile. Loro saranno attenti, cattivi e vogliosi di fare risultato: dovremo farci trovare pronti. Di assenti ne avremo, tra squalifiche e infortuni: questo è il momento in cui deve emergere il gruppo. Dobbiamo essere solidi e pronti a sopperire alle assenze. Eravamo in un momento molto positivo, ora vogliamo affrontare al meglio il ciclo di partite ravvicinate che ci attende: dobbiamo ‘riaccenderci’, così come ci è già successo ad inizio anno contro la Spal, dopo la sosta“.

