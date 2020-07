Sampdoria-Genoa, Gabbiadini: “Derby senza tifosi sarà triste. Loro a rischio retrocessione? Dico la mia”

L’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini infiamma il “Derby della Lanterna”, stracittadina ligure in programma mercoledì 22 luglio.

Si giocherà in occasione della 35^ giornata di campionato di Serie A il derby di Genova tra la Sampdoria guidata da Claudio Ranieri e i grifoni allenati da Davide Nicola. La sfida tra le due compagini di casa a Marassi rappresenta un appuntamento classico per gli amanti del calcio e, nella fattispecie, massimo campionato italiano. Una gara che verrà vissuta senza il consueto e suggestivo colpo d’occhio regalato dalle tifoserie sugli spalti, a causa delle misure restrittive figlie dell’emergenza da Covid 19. Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Sky Sport” proprio alla vigilia del derby contro il Genoa.

“Derby a porte chiuse? Sarà molto triste, però dobbiamo rendere felici i tifosi che ci seguiranno anche da casa quindi ce la metteremo tutta per fare un grande risultato. Sarà diverso perché in genere è qualcosa di spettacolare, che si gioca anche prima della partita, già dal riscaldamento quando le squadre entrano in campo“.

Il centravanti dei blucerchiati ha messo a segno diversi gol nelle ultime giornate di campionato e sembra intenzionato a proseguire su questa scia positiva che ha permesso ai Doriani di allontanarsi dalla zona retrocessione.

“Non è mai abbastanza, penso sempre al prossimo: bisogna far bene e portare a casa tre punti importanti per noi e per i tifosi. Il primo fu anche un po’ fortunato perché volevo tirare la punizione sul secondo palo. Mihajlovic mi diceva di tirare sempre così. L’anno scorso invece non stavo benissimo ed entrai a gara in corso, ero un po’ arrabbiato e volevo dare il mio contributo, poi alla fine sono entrato e ho fatto gol, sono stato contento“.

La situazione in casa dei rossoblù, invece, non è delle migliori: i Grifoni hanno soltanto quattro punti di vantaggio sull terzultimo posto in classifica attualmente occupato dal Lecce. La corsa salvezza per loro è ancora oggi aperta e il derby contro la Sampdoria sarà fondamentale per capire le sorti del club ligure. Gabbiadini, a tal proposito, ha continuato:

“Genoa a rischio retrocessione? Non è uno stimolo ulteriore. Pensiamo soltanto a noi. Non guardo la classifica, a noi dice bene e a loro meno ma andiamo in campo per fare la nostra partita a prescindere da tutto. Il derby è sempre stato una partita difficile, sotto il livello dell’agonismo e gli altri punti di vista. È una goduria per chiunque, dal giocatore al tifoso, anche se non tifa né Genoa né Sampdoria, perché è uno spettacolo“.