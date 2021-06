Sampdoria, Flachi: “Il Tribunale fallimentare ha obbligato Ferrero a vendere”

Le parole dell'ex attaccante della Sampdoria, Francesco Flachi, in merito alla cessione del club blucerchiato

L'ex attaccante della Sampdoria e della Fiorentina , nel corso della trasmissione “Il Sogno Nel Cuore” in onda su 1 Station Radio, ha dichiarato quanto segue in merito alla cessione del club blucerchiato.

"Sampdoria? Il tribunale fallimentare ha obbligato Ferrero a vendere la società. Questa situazione era nell’aria da un po', quindi mi aspettavo che qualcosa, prima o poi, sarebbe venuta fuori. Non posso parlare male di Ferrero, mi ha aiutato tanto a livello umano, ed a livello sportivo ha sempre fatto un buon lavoro. Se poi ci sono delle forti antipatie tra la tifoseria ed il presidente a me dispiace tanto. L’unico che può aiutare Ferrero e la Samp è l’ex presidente Massimo Garrone. Se mi chiamassero per la panchina blucerchiata? Devo prendere ancora il patentino, preferisco prima fare un po' di gavetta. Voglio partire facendo le cose piano piano. Ho ancora tempo, visto che la squalifica mi scadrà a gennaio, e la pazienza per imparare non mi manca”.