Sampdoria, Ferrero: “Tifosi si sentono padroni del club. Venissero a lavorare…”

Inizio di stagione in salita per la Sampdoria di Dejan Stankovic che dopo le prime quindici giornate di campionato si trova attualmente al penultimo posto in graduatoria con sei punti. La compagine doriana, dopo il ko rimediato al Ferraris contro il Lecce di Marco Baroni, si ritrovano in piena crisi di risultati con una classifica sempre più preoccupante. Una situazione complicata anche a livello societario, che ha portato a diverse contestazioni dei tifosi, nei confronti dell' ex Presidente dei blucerchiati considerato il principale responsabile di questo difficile inizio di campionato. Nel corso dell' intervista rilasciata su FanPage l' ex numero uno del club ligure, Massimo Ferrero si è espresso sul difficile rapporto con la piazza . Di seguito le sue dichiarazioni.