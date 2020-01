Sampdoria, Ferrero ha fretta: “Vendo il club”. C’è il mandato, la situazione

“Vendo la Sampdoria”.

Lo ha annunciato Massimo Ferrero ai microfoni de ‘Il Secolo XIX’. Dopo il mancato accordo per il passaggio di proprietà al gruppo capitanato da Gianluca Vialli, il presidente della Sampdoria – che in estate ha partecipato al bando per rilevare il Palermo – è tornato a parlare di cessione. E avrebbe già incaricato un’azienda specializzata di contattare possibili investitori interessati, indicando inoltre un prezzo corrispondente al valore ponderato del club.

Un’accelerazione dovuta soprattutto all’attuale situazione debitoria in cui versa la sua Eleven Finance. La volontà di Ferrero, infatti, sarebbe quella di trovare entro due mesi un acquirente che gli consenta di accedere al concordato per evitare il fallimento della società in questione, in liquidazione. “Lo vuole però fare discretamente, evitando i clamori e i rumori”, scrive il noto quotidiano. Manifestazioni di interesse vi sarebbero già state, sia da parte di imprenditori, sia da parte di fondi. Ferrero adesso attende quella giusta.