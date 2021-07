Sampdoria, Ferrero: “D’Aversa grande uomo, tutto il resto è noia”

Le parole del presidente blucerchiato durante la presentazione alla stampa, del nuovo tecnico della Sampdoria, Roberto D'Aversa

Così il presidente blucerchiato Massimo Ferrero nel giorno della presentazione, svoltasi allo stadio "Ferraris", del nuovo tecnico Roberto D'Aversa: per l'allenatore, che guiderà la Samp nella prossima stagione, un contratto biennale. Il numero uno del club ligure, durante la conferenza stampa, si è poi soffermato sull'inizio della nuova avventura in Serie A della Samp femminile.

"Sono orgoglioso di presentare questo talento. Il calcio femminile è una nuova esperienza, è tutta un’altra cosa rispetto al calcio maschile. Una società blasonata come la Sampdoria non poteva non essere in Serie A Femminile".