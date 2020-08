Sampdoria, Ferrero ancora nel mirino dei tifosi: nuovi cartelli in città contro il numero uno blucerchiato

Giorni caldi per la Sampdoria di Massimo Ferrero.

Proseguono incessanti le polemiche di parte della tifoseria Doriana nei confronti del numero uno del club blucerchiato, Massimo Ferrero. In diversi quartieri di Genova infatti, proprio in queste ore, sono apparsi cartelli adesivi ritraenti la faccia del patron del club all’interno del segno di divieto. Un segnale forte che testimonia la frattura sempre più importante tra il presidente della Sampdoria e la piazza blucerchiata che, a pochi giorni dalla conclusione della stagione 2019/20 della Serie A, ha ribadito il proprio disappunto nei confronti dell’imprenditore attraverso un comunicato della Federclubs.

Intanto Ferrero, come riportato dall’ANSA, ha risposto sui social ad un tifoso, che gli chiedeva di non allestire una squadra col solo obiettivo della salvezza: “Ci può contare, sono stato troppo male. E non ho più voglia di soffrire. Daje Sampdoria” ha replicato il numero uno doriano su Twitter.