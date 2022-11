Sampdoria, Ferrero ai tifosi: “Chiedo tregua, lotterò per salvare questa società”

"Per il bene della Sampdoria per cortesia facciamo la pace e non facciamo la guerra. Chiedo una tregua. Sono consapevole in passato di avere commesso degli errori, a volte mi sono espresso male a causa della mia... "romanità". Un lessico particolare, una cultura differente. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso, non era assolutamente mia intenzione. Penso però che adesso solamente l'unione, e non la divisione, possa aiutare la Sampdoria. Basta pregiudizi, basta violenza. Aiutatemi ad aiutare la Sampdoria a uscirne. Garantiamo un futuro all'altezza e vi do la mia parola d'onore che una volta che la squadra approderà in un porto sicuro io sparirò e vi ringrazierò per sempre".